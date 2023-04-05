Rusya: ABD'nin, Rusya'yı hafife alması ölümcül bir hata olur

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın ABD ile ihtilafın en sıcak aşamasında olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:19
Rusya: ABD'nin, Rusya'yı hafife alması ölümcül bir hata olur
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik Radyo'da yaptığı konuşmada, Rusya ile ABD ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça gergin olduğuna işaret eden Ryabkov, "Halihazırda ABD ile ihtilafın en sıcak aşamasında bulunuyoruz. Bu devletin, çeşitli yönlerde Rusya ile doğrudan hibrit savaşına dahil olduğunu gözlemliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu savaşın bazı biçimlerinin eşi benzeri görülmemiş olduğuna dikkati çeken Ryabkov, bunların soğuk savaş döneminde bile var olmadığını aktardı.

Şu anda nükleer çatışma konusunda çok konuşma yapıldığını anlatan Ryabkov, Rusya'nın ise her zaman nükleer savaşının kazananının olmayacağını dile getirdiğini hatırlattı.

ABD'nin "düşüncesizce, kışkırtıcı bir şekilde ve pervasızca" birçok yönden durumu tırmandırmaya çalıştığını dile getiren Ryabkov, hasımlarının Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma yeteneklerine dair temelsiz inanca sahip olduğunu ifade etti.

Ryabkov, "Bu, kelimenin tam anlamıyla ateşle oyundur" diye konuştu.

Ryabkov, ABD'nin, Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz halinde "her türlü önlemi alma, her yolu kullanma" kararlılığını hafife almasının "ölümcül bir hata" olacağını sözlerine ekledi.


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