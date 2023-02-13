Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan afet bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 08:43

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 08:43

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından Türkiye'ye destek ekipleri gönderen ülkelerden biri de Rusya oldu. Rus ekipler afet bölgesinde çalışmalarını sürdürürken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Müsteşarı Daniil Martınov şu değerlendirmelerde bulundu:

KAHRAMANMARAŞ'TA MOBİL HASTANE

Felaketin ardından Türkiye’ye ulaşan ilk ekipler arasında yer aldık. Zira Devlet Başkanlığı Kararnamesi imzalanır imzalanmaz, ülkemizin en tecrübeli arama-kurtarma uzmanlarının ve doktorlarının yer aldığı ekibimiz derhal bir toplanmış ve hemen ilgili havalimanına intikal etmiştir.

Şu an faaliyette olan bir mobil hastaneyi de tüm ekipmanları ile yanımızda getirdik. Kahramanmaraş kent merkezine konuşlandırılan ve her türlü tıbbi yardımı sağladığımız mobil hastanemize çok sayıda vatandaş başvurmaktadır. Yoğun bakım ünitesi ve travma merkezinin de yer aldığı hastanemizde ilk müdahale için gerekli tüm ilaçlar da bulunmaktadır.

KURTARILAN DEPREMZEDELER

Bu arada, özel eğitimli köpeklerimiz de bize eşlik ediyor. Köpekli arama-kurtarma uzmanlarımız bugün Hatay’ın Antakya ilçesinde ikisi kadın biri erkek olmak üzere, üç depremzedeyi enkaz altından kurtardı.

Tabi psikolojik destek de sağlıyoruz. Biz hiç ara vermeden 24 saat çalışıyoruz. Yani tüm hizmetlerimiz 7/24 esasına göre yürütülüyor ve bir dakika bile durmuyoruz. Ulaşılması en güç alanlarda Türk meslektaşlarımızla koordineli bir şekilde ve işbirliği içinde çalışıyor, elimizden gelen her türlü yardımı sağlıyoruz.

500 KİŞİYE MÜDAHELE EDİLDİ

Arama-kurtarma ve tıbbi yardım ekibi olarak Rusya’dan buraya, dost ve kardeş Türk halkına elimizden geldiğince destek olmaya geldik. Türk halkı şunu bilmelidir ki, biz her daim yanınızdayız. En fazla sayıda depremzedeyi kurtarmak için gereken her şeyi yapacak, imkânsız gibi görünen işlerin dahi üstesinden geleceğiz. En fazla yardımı ve desteği sağlamaya çalışıyoruz.

Öte yandan, bakanlık açıklamasında, Rusya’nın kurduğu hastanede travmatoloji, cerrahi ve pediatri uzmanları olmak üzere 40 uzman doktorun çalıştığını ve bugüne dek 84'ü çocuk olmak üzere 500 kişiye müdahale edildiği belirtildi.