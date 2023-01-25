Rusya, Atlas Okyanusu'nda hipersonik Zirkon füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi

Rusya, Atlas Okyanusu'nda hipersonik Zirkon füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:41
Rusya, Atlas Okyanusu'nda hipersonik Zirkon füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi
Abone Ol google-news

Rus ordusu, Atlas Okyanusu'nda hipersonik Zirkon füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Atlas Okyanusu'nun batı kısmında faaliyet gösteren Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov fırkateyni, hipersonik Tsirkon füzesini kullanarak 900 kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefine yönelik sahte saldırı organizasyonu düzenledi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, gemi mürettebatının tatbikat kapsamında yüksek seviyede koordinasyon sağladığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018’de tanıttığı yeni hipersonik silahlar arasında bulunan Zirkon'un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.


Rusya Rusya Savunma Bakanlığı Atlas Okyanusu zirkon

İlgili Haberler

Rusya, 2030'a kadar yörüngeye 1.000'den fazla uydu yerleştirmeyi hedefliyor

Rusya, 2030'a kadar yörüngeye 1.000'den fazla uydu yerleştirmeyi hedefliyor
Türkiye, Suriye ile yapılacak ikinci görüşmeyi Rusya'yla sürdürmek istiyor

Türkiye, Suriye ile yapılacak ikinci görüşmeyi Rusya'yla sürdürmek istiyor
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov: Minsk Anlaşmaları 'Truva Atı' gibi kullanıldı

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov: Minsk Anlaşmaları 'Truva Atı' gibi kullanıldı

En Çok Okunan Haberler