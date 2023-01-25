Rusya, Atlas Okyanusu'nda hipersonik Zirkon füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi.

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:41

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 12:41

Rus ordusu, Atlas Okyanusu'nda hipersonik Zirkon füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Atlas Okyanusu'nun batı kısmında faaliyet gösteren Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov fırkateyni, hipersonik Tsirkon füzesini kullanarak 900 kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefine yönelik sahte saldırı organizasyonu düzenledi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, gemi mürettebatının tatbikat kapsamında yüksek seviyede koordinasyon sağladığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018’de tanıttığı yeni hipersonik silahlar arasında bulunan Zirkon'un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.