Rusya, ayçiçeği yağı ihracatına kota getirmeye hazırlanıyor

23 Mart 2022 Çarşamba, 17:03

Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, bakanlığın hükümete ayçiçeği yağı ihracatına kota getirilmesini teklif ettiğini açıkladı.

Patrushev ayrıca, tarım ve ticaret bakanlıklarının süt ve çocuklar için gıda ürünlerinde yabancı ambalaj tedarikçilerini ikame edecek alternatifler araştırdığını söyledi.

Ülkedeki ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirten Patrushev, “İç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ve küspe ihracatına kota getirmek istiyoruz. İlgili teklifi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığına sunduk” dedi.

Rusya hükümeti, 15 Mart’ta aldığı kararla, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.

Dünya tahıl ticaretinde önemli bir yere sahip Ukrayna ve Rusya, dünyadaki toplam buğday ihracatının yüzde 30'unu, arpanın yüzde 31'ini, ayçiçeğin ise yüzde 32'sini karşılıyor. Öte yandan Türkiye'nin arpa ithalatının yüzde 40'ı Rusya'dan; ayçiçeğinin ise yüzde 56'sı Rusya'dan ve yüzde 12'si Ukrayna'dan yapılıyor.

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLENECEK?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ise Türkiye'ye, bu iki ülkeden yapılan ayçiçeği yağı ithalatının sekteye uğramasıyla ülkemizde ayçiçeği yağı sorunu olmuş ve arzda da problemler yaşanmıştı. Fahiş fiyat artışı da yurttaşların tepkisine yol açmıştı.

Uzmanlar da artan ithalat ve enerji maliyetleri düşünüldüğünde, Türkiye'deki ekmek gibi unlu mamullerde ve ayçiçeği yağı fiyatlarında artış yaşanacağını öngörüyor.

Rusya Tarım Bakanı'nın açıkladığı kota uygulamasının detayları da bu yüzden Türkiye açısından önem arz ediyor.