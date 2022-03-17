Ayçiçeği yağı hakkında çarpıcı iddia ortaya atıldı: 'Bütün gemiler gelse bizi 2 ay idare eder'

17 Mart 2022 Perşembe, 10:43

Zincir marketlerde iki katı fiyatına satılmaya başlayan ve stok konusunun gündeme geldiği ayçiçek yağına ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında "Bütün gemiler gelse bizi 2 ay idare eder" dedi.

"Türkiye’nin yıllık ayçiçeği yağı tüketimi 1 milyon 200 bin ton, yani ayda 100 bin ton. Türkiye bu tüketimin ancak yüzde 50’sini karşılayabiliyor" diyen Erkin, geri kalan kısmının ithalatla karşılandığını ifade etti.

"ÇÖZÜM OLAMAZ"

Erkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu'nun "Dört gemi değil... Bekleyen tüm gemiler gelse Türkiye'nin yağ açığına çözüm olamaz. Günlük politikalarla yağ açığı kapanmaz" diye mesaj attığını aktardı.

Erkin şöyle devam etti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu'na (Edirne Milletvekili) "Neden bu mesajı attınız? diye sordum.

Okan Gaytancıoğlu soruma soruyla yanıt verdi ve anlattı:

"... Rusya ve Ukrayna’dan gelen gemiler ne kadar ayçiçeği ham yağı taşıyor? Karadeniz’de Rusya-Ukrayna-Türkiye arasında ticaret yapan gemiler en az 4 en fazla 6 bin ton yani ortalama 5 bin ton ham ayçiçek yağı taşıyabiliyor. Yani bir başka deyişle 4 geminin tamamı gelse 20 bin ton eder. 20 bin ton, 100 bin ton olan aylık tüketimin 5’te 1’i. Yani 6 günlük yağ taşıyorlar."

Peki... "Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi 'ayçiçeği yağında 1 buçuk aylık stoğumuz kaldı' şeklinde çıkan haberlere inanmayın dedi" hatırlatması yaptım, CHP'li tarım uzmanı şu bilgileri verdi:

"... Gerçekten tüm stoklar ve market raflarında 1.5 aylık rafine yağ var. Yeni ürün ağustosta çıkacak yani 6 ay daha var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bekleyen 23 gemi var. Bu gemilerdeki ürünün tamamı ayçiçeği yağı değil bazıları mısır bazıları arpa bazıları buğday taşıyor. Ayrıca Rusya ve Ukrayna savaş nedeniyle ihracatlarını durdurdular. Yani kendi ülkeleri için stoklayacaklar. Ukrayna ve Rusya limanlarındaki gemilere izin verilirse yani bekleyen tüm gemiler gelirse Türkiye'yi en fazla 2 ay daha idare eder."