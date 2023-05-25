Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya ve Çin, Batı'ya karşı birlikte mücadele edecek

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:37

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:37

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Mihail Mişustin, Rusya ve Çin'in Batı'nın küresel hakimiyetini sürdürme girişimlerine karşı birlikte duracaklarını ve bu tür tehlikeli hırslara karşı sert bir şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Mişustin, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında uzun yıllara dayanan iyi komşuluk, ortaklık ve işbirliği bağlarına içtenlikle değer veriyoruz. Uluslararası arenada artan çalkantıların ardından bu bizim için özel bir önem taşımaktadır. Ülkelerimiz, Batı'nın küresel hakimiyetini koruma ve bağımsız ülkelere kendi iradelerini dayatmak için yasadışı yaptırımlardan yararlanma girişimlerine karşı omuz omuza mücadele etmektedir."

Mişustin, "Rusya ve Çin'in bu tehlikeli emellere kararlı bir yanıt vereceğine ve ortak stratejik hedeflerimize doğru istikrarlı bir ilerleme için elverişli koşullar yaratacağına inanıyorum" diye ekledi.

Çin Başbakanı Li Qiang ile kısa süre önce yaptığı görüşmeye de değinen Mişustin, görüşmeyi anlamlı olarak değerlendirdi.

Mişustin'e göre, ticari ve ekonomik işbirliğindeki ilerlemeden bahsedilerek, 2030 yılına kadar Rus-Çin ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için yeni umut verici alanların açılması çağrısında bulunuldu.

Mişustin ayrıca, "Daha güçlü ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra kültürel ve insani bağları da genişletmeyi önemli görüyoruz. Bu bağlar, halklarımız arasındaki dostluk ve karşılıklı sevginin temelini sağlamlaştırıyor ve bunu gelecek nesil Rus ve Çin vatandaşlarına aktarmamız gerekiyor" diye konuştu.