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‘Ukraynalı sabotajcılardan’ Rusya’ya saldırı

Ukraynalı sabotajcılar Rusya’nın Belgorod bölgesine saldırdı. Rus toprakları içindeki bölgeye yapılan taarruza zırhlı araç ve helikopterler de katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:31
‘Ukraynalı sabotajcılardan’ Rusya’ya saldırı
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Rus devlet televizyonu RT’nin haberine göre Ukraynalı bir sabotaj grubu Rusya’nın Belgorod bölgesine girdi. Yapılan saldırıyla ilgili Kremlin bir açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna ordusuna bağlı bir komando birliğinin sınırdan içeri girdiğini ve Belgorod’un Gravyoron bölgesine sızdığını duyurdu. 

Peskov, Ukrayna’nın bu saldırıyla Bahmut yenilgisinin politik yükünü hafifletmeye çalıştığını iddia etti. Kremlin sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuyla ilgili bilgilendirildiğinin ve saldırganlara karşı gereken önlemlerin alındığının altını çizdi. 

Ukrayna istihbarat sözcüsü Andrey Yusov, operasyonun Kiev’e bağlı Rus vatandaşları tarafından yapıldığını iddia etti. Belgorod’a saldıran askerlerin “Rusya’ya Özgürlük” ve "Rus Gönüllü Ordusu"na bağlı olduklarını söyledi. 

Bu sırada Belgorod bölgesindeki çatışmalara çeşitli zırhlı araçların ve helikopterlerin katıldığı kameralara yansıdı. Sabotajcıların Rus aksanıyla konuşması dikkat çekti. Görüntülere göre en az bir Rus askeri öldü. 

Mart ayında Rusya’nın Bryansk bölgesine yapılan saldırıyı da Rus Gönüllüler Ordusu üstlenmişti. Saldırıda 2 Rus sivil hayatını kaybetmişti.


Rusya Ukrayna sabotaj Rus Gönüllü Ordusu

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