Rusya, bir ülkeye daha gaz tedarikini kesiyor

Yayınlanma: 16.11.2024 - 13:23

Güncelleme: 16.11.2024 - 13:23

Ülke basınında Gazprom’un yarından itibaren Avusturya’ya doğal gaz tedarikini durduracağına ilişkin haberlerin çıkması üzerine Başbakan Nehammer, sosyal medya hesabı X’ten açıklamalarda bulundu.

Nehammer, Viyana merkezli petrol ve gaz şirketi ÖMV tarafından, Gazprom’un tedariki durdurma kararına ilişkin bilgilendirildiğini, bunun Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana beklenen bir durum olduğunu kaydetti.

Bu kış hiç kimsenin "soğuktan donmayacağının ve hiçbir hanenin ısınma sorunu yaşamayacağının garantisini" veren Nehammer, "Önlemler alındı. Gaz rezervleri dolu ve yarından itibaren başka kaynaklardan yeterli düzeyde gaz tedariki sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Nehammer, daha önce aldıkları önlemlerin bugün kullanılacağını belirterek, gaz rezervlerinin yüzde 93 seviyesinde olduğunu ve bir yıllık ihtiyacı karşıladığını bildirdi.

Bugüne hazırlanmak için bütün doğal gaz sağlayıcılarının üzerlerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiğini aktaran Nehammer, "Böylelikle, Putin’in bize şantaj yapmasına izin vermediğimizi göstermiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer

GAZPROM'A AÇILAN DAVA

Bu arada ülke basınında, Rusya’nın gaz tedarikini durdurmasının ardında, ÖMV’nin Gazprom’a açtığı tahkim davasının olduğu ileri sürüldü.

ÖMV’den dün yapılan açıklamada, Gazprom Export'un Almanya'ya düzensiz gaz tedariki sağladığı gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kuralları kapsamında şirketin 2022’deki finansal kayıpları nedeniyle açtıkları tahkim davasında haklı bulundukları ve 230 milyon avro tazminat kazandıkları bildirilmişti.

AVRUPA'NIN 'RUS GAZI' SORUNU

Rusya, son dönemde Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatlarında belirli ülkelere kesintiler uyguladı.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurduğu veya azalttığı ülkeler arasında Polonya, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Finlandiya ve İtalya bulunmakta. Bu kesintilerin, genellikle ödeme anlaşmazlıkları veya siyasi gerilimler nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gaz sevkiyatındaki bu tür kesintilere karşı enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla alternatif enerji kaynaklarına yönelme ve enerji tasarrufu önlemleri alma yoluna gitmekte.

ÜLKELERE GÖRE GAZ KESİNTİLERİ

Polonya ve Bulgaristan: Nisan 2022'de Gazprom, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurdu. Bu karar, her iki ülkenin de Gazprom'un ruble ile ödeme talebini reddetmesinin ardından alındı.

Almanya: Rusya, Haziran 2022'de Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gaz akışını teknik nedenler öne sürerek yüzde 40 oranında azalttı. Bu durum, Almanya'nın enerji arz güvenliği konusunda endişelere yol açtı.

Fransa: Ağustos 2022'de Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie'ye gaz sevkiyatını, ödeme sorunlarını gerekçe göstererek durdurdu. Fransa, bu kesintinin, enerji arzı üzerinde sınırlı bir etkisi olacağını belirtti.

Finlandiya: Mayıs 2022'de Gazprom, Finlandiya'ya gaz sevkiyatını, ruble ile ödeme yapılmaması nedeniyle durdurdu. Finlandiya, enerji arzını çeşitlendirme ve alternatif kaynaklara yönelme çabalarını artırdı.

İtalya: Eylül 2022'de Gazprom, İtalya'ya gaz sevkiyatını geçici olarak durdurdu. Bu kesinti, teknik ve idari nedenlere dayandırıldı ve İtalya'nın enerji arz güvenliği konusunda endişelere yol açtı.