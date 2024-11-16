Rusya duyurdu: BRICS'e 3 ortak ülke daha
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya, Malezya ve Tayland’ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanlarının ortak toplantısında yaptığı açıklamada, Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu ifade etti.
Pankin, “Kazan'daki BRICS zirvesi, dünya çoğunluğunun adil bir dünya düzeni kurma, küresel kurumlarda reform yapma ve eşitlikçi ekonomik bağlar kurma arzusunu ortaya koydu. Ticaret, yatırım, yapay zeka, enerji, iklim ve lojistik alanlarında önemli bir anlaşma paketi imzalandı. APEC'teki ortaklarımız Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS’in ortakları haline geldi” dedi.
TÜRKİYE'NİN ÜYELİK SÜRECİ
Türkiye, BRICS'e tam üyelik başvurusunu 2024 yılının Eylül ayında resmen iletmişti. Bu başvuru, 22-24 Ekim 2024 tarihlerinde Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde değerlendirildi.
Zirve sonucunda, Türkiye'ye "ortak ülke" (partner country) statüsü teklif edildi. Bu statü, tam üyelikten farklı olarak, BRICS ile stratejik, ekonomik veya politik iş birliği geliştiren ülkeleri kapsar. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu teklifi doğrulayarak, Türkiye'nin BRICS ile ilişkilerinin ortak üyelik statüsüyle ilerleyeceğini belirtmiştir.
BRICS NEDİR, KİMLER ÜYEDİR?
BRICS; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin oluşturduğu bir ekonomik iş birliği grubudur. Son dönemde, BRICS'in genişleme süreci kapsamında farklı üyelik türleri ve yeni katılımlar gündeme gelmiştir.
Üyelik Türleri:
Tam Üyelik: BRICS'in kurucu üyeleri ve sonradan tam üye olarak kabul edilen ülkeleri kapsar.
Ortak Üyelik (Partner Ülke): Tam üyelikten farklı olarak, bu statüye sahip ülkeler BRICS etkinliklerine ve iş birliği projelerine katılabilirler ancak tam üyelerin sahip olduğu tüm haklara sahip değillerdir.
GÜNCEL ÜYELİK DURUMU
Tam Üyeler:
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri
Ortak Üyeler (Partner Ülkeler):
Endonezya, Malezya, Tayland, Türkiye, Belarus, Kazakistan, Cezayir, Küba, Bolivya, Nijerya, Uganda, Özbekistan, Vietnam
Bu sınıflandırma, BRICS'in genişleme sürecinde farklı ülkelerle çeşitli düzeylerde iş birliği yapma stratejisini yansıtmaktadır. Ortak üyelik statüsü, ülkelerin BRICS ile daha yakın ekonomik ve politik ilişkiler kurmasına olanak tanırken, tam üyelikten farklı olarak bazı sınırlamalar içermektedir.
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