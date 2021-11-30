Rusya: Covid-19 aşısı olmayı reddedenlere para cezası uygulanmayacak

30 Kasım 2021 Salı, 17:54

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Avusturya'da 1 Şubat'tan itibaren Covid-19’a karşı aşılamayı reddedenlere para cezası uygulanacak, Kremlin’in bu yönde bir hazırlığı var mı?” şeklindeki soruya, “Hayır, Rusya’da bu tür önlemlerin uygulanması durumu yok” yanıtını verdi.



Sputnik'in haberine göre; daha önce, Avusturya hükümetinin Covid-19 aşısını reddedenlere 3.6 bin Euro para cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırladığı bildirimişti.



Tasarıya göre, aşı randevusuna gitmeyen kişilere ikinci bir bildirim gönderilecek, onu da dikkate almamaları durumunda 4 ay hapis cezası ve 7 bin 200 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalabilecekler.



Avusturya parlamentosunun her iki kanadı tarafından onaylanması gereken tasarının 6 Aralık'ta sunulması planlanıyor. Avusturya hükümeti, Covid-19 insidansındaki artış nedeniyle önümüzdeki Şubat ayından itibaren zorunlu aşı uygulamasına geçme kararı almıştı.

RUSYA’DA 15 EKİM'DEN BU YANA EN DÜŞÜK GÜNLÜK COVID-19 VAKASI KAYDEDİLDİ

Rusya’da 15 Ekim’den bu yana en düşük günlük koronavirüs vaka sayısı kaydedildi. Tespit edilen 32 bin bin 648 yeni vaka ile beraber toplam vaka sayısı 9 milyon 636 bin 881’e ulaştı.





Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde bin 229 kişinin Covid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 275 bin 193’e ulaştığı kaydedildi.



Gün içinde 33 bin 442 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 329 bin oldu.

