Rusya: Covid-19 aşısı olmayı reddedenlere para cezası uygulanmayacak
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’da Covid-19 aşısı olmayı reddedenlere para cezası uygulanmayacağı belirtildi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Avusturya'da 1 Şubat'tan itibaren Covid-19’a karşı aşılamayı reddedenlere para cezası uygulanacak, Kremlin’in bu yönde bir hazırlığı var mı?” şeklindeki soruya, “Hayır, Rusya’da bu tür önlemlerin uygulanması durumu yok” yanıtını verdi.
Sputnik'in haberine göre; daha önce, Avusturya hükümetinin Covid-19 aşısını reddedenlere 3.6 bin Euro para cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırladığı bildirimişti.
Tasarıya göre, aşı randevusuna gitmeyen kişilere ikinci bir bildirim gönderilecek, onu da dikkate almamaları durumunda 4 ay hapis cezası ve 7 bin 200 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalabilecekler.
Avusturya parlamentosunun her iki kanadı tarafından onaylanması gereken tasarının 6 Aralık'ta sunulması planlanıyor. Avusturya hükümeti, Covid-19 insidansındaki artış nedeniyle önümüzdeki Şubat ayından itibaren zorunlu aşı uygulamasına geçme kararı almıştı.
RUSYA’DA 15 EKİM'DEN BU YANA EN DÜŞÜK GÜNLÜK COVID-19 VAKASI KAYDEDİLDİ
Rusya’da 15 Ekim’den bu yana en düşük günlük koronavirüs vaka sayısı kaydedildi. Tespit edilen 32 bin bin 648 yeni vaka ile beraber toplam vaka sayısı 9 milyon 636 bin 881’e ulaştı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde bin 229 kişinin Covid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 275 bin 193’e ulaştığı kaydedildi.
Gün içinde 33 bin 442 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 329 bin oldu.
Başkent Moskova (2 bin 788) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 103) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 215) üçüncü sırada yer aldı.
Video Haberler
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Gerilim ve tehlike arttı' dedi, uyardı
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Kripto paralara rekor para akışı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu
- Merkez Bankası'nda ayrılık
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Sessizliğini bozan Elvan'a çok sert tepki