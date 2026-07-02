Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı... Ölü ve yaralılar var

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı... Ölü ve yaralılar var

2.07.2026 08:58:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı... Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun gece yarısından beri kente yönelik hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi. Saldırılarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin de yaralandığı açıklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından bu yana saldırı düzenlemeye başladığını belirtti.

Kente yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise, başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve SİHA saldırılarının sürdüğü aktarıldı.

İlgili Konular: #Rusya #Ukrayna #saldırı #açıklama

İlgili Haberler

Ukrayna’dan Rusya’ya uzun menzilli saldırı: Füze tesisi hedef alındı
Ukrayna’dan Rusya’ya uzun menzilli saldırı: Füze tesisi hedef alındı Ukrayna ordusu, Rusya’nın Voronej bölgesinde füze üretiminde kullanılan elektronik parçaların üretildiği kritik bir tesisi vurduğunu açıkladı. Rusya ise saldırıda 3 kişinin yaralandığını, bir üretim tesisi ile bazı apartmanlarda hasar oluştuğunu bildirdi.
Ukrayna'nın bombardıman uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Ukrayna'nın bombardıman uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Ukrayna ordusuna ait bir Su-24M (Sukhoi) tipi bombardıman uçağının, görev sırasında ülkenin Hmelnitski bölgesinde düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya: Yüzlerce Ukrayna İHA'sı düşürüldü, Ukrayna'da yakıt istasyonları ve enerji altyapısı zarar gördü
Rusya: Yüzlerce Ukrayna İHA'sı düşürüldü, Ukrayna'da yakıt istasyonları ve enerji altyapısı zarar gördü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta insansız hava araçları cephesindeki mücadele yeni bir eşiğe ulaştı. Moskova yönetimi, tek gecede yüzlerce Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü açıklarken, Ukrayna'nın enerji altyapısı ve akaryakıt tesislerini hedef aldığını duyurdu. Karşılıklı saldırılar, savaşın her iki tarafında da 'kritik altyapıyı hedef alan' yıpratma stratejisinin giderek yoğunlaştığını ortaya koydu.