Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı... Ölü ve yaralılar var

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından bu yana saldırı düzenlemeye başladığını belirtti.

Kente yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise, başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve SİHA saldırılarının sürdüğü aktarıldı.