Rusya Devlet Başkanı Putin, faiz oranının yüzde 20’de sabit kalması talimatını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek Rusya Merkez Bankası’nın son verdiği kararla faiz oranının yüzde 20’de sabit kalacağını açıkladı.

İHA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 17:13
Rusya Devlet Başkanı Putin, faiz oranının yüzde 20’de sabit kalması talimatını verdi
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Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından Batılı ülkeler başta olmak üzere birçok dünya ülkesi Ukrayna’ya destek olmak için Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Rusya tarafı, yaptırımlara hazırlıklı olduklarını ifade etmesine rağmen, Rus para birimi yüzde 50’ye varan değer kayıpları yaşıyor.

Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet üyeleri ve ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek ekonomik gelişmeleri ele aldı.

"PUTİN TALİMAT VERDİ"

Toplantının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, faiz oranlarının yüzde 20 düzeyine çıkarıldığını hatırlatarak, “Ekonomik meselelerle ilgili toplantıda Başkan Putin, yüzde 20’ye çıkarılan faiz oranının bu seviyede kalması talimatını verdi” dedi. 

Rusya Merkez Bankası sabah saatlerinde politika faizini yüzde 9,5 oranından yüzde 20’ye çıkarma kararı almıştı.

TÜRKİYE'YE GÖNDERME YAPMIŞTI

2021'in Aralık ayında Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yapan Putin, Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini söylemişti. 


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