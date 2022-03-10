Son Dakika: Rus ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya geldiği zirve sona erdi

10 Mart 2022 Perşembe, 12:53

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi, 1.5 saat sürdü. Saat 11.20'de başlayan zirve, saat 12.50'de sona erdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından ayrı ayrı basın toplantısı düzenliyor. Kuleba toplantıda, "Ben buraya insanı bir amaçla geldim" dedi. Lavrov ise, "Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur" diye konuştu. Öte yandan Lavrov, "Nükleer savaş olacak mı?" sorusuna "inanmak istemiyorum ve inanmıyorum" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur.

Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik.

Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır.

Hiçbir şekilde özel mülkiyetin ve güvenlik çıkarlarının ayaklar altına alınmasını istemiyoruz. Burada Batı va Avrupa'nın da çıkarlarının da ayaklar altına alındığını görüyoruz.

Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz.

Aslında Rus silahlı güçlerinin işlediği canavarlıklarla ilgili bir sürü iddiayla karşılaşıyoruz. Bu doğumevinde tüm hemşire doktorların kovulduğuna ilişkin veriler BM'ye 3 gün önce sunuldu.

BİYOLOJİK SİLAH İDDİASI

Biyolojik silahların saldırılar sırasında kullanıldığına ilişkin iddialar var. Askeri biyolojik laboratuvarlar biyolojik silahların yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye aykırı olarak oluşturulmuştur. Bu denemelerin barışçıl amaçlarla yapılmadığı çok açık.

Her durumda aslında objektif haberler, bilgiler veren tarafla kimse ilgilenmiyor. Devlet başkanımız da hükümetimiz de bu konular üzerinde çalışıyor.

Halkımız birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin de bilinçli bir şekilde krizden çıkmasını diliyoruz.

"PUTİN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETMEYECEK"

Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük. Putin, Zelenski ile görüşmeyi reddetmeyecek.

Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz.

Batı’nın Ukrayna’dan istediği tek şey sürekli bu ülkenin Rusya’ya karşı çalışmasıydı.

"BATILILARA ASLA BAĞIMLI OLMAYACAĞIZ"



Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Öyle tedbirler alacağız ki benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Bu toplantı hem kolaydı hem zordu. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım. Amacım en azından diplomatik bir çözüm bulmaktı.

En trajik durum şu an Mariupol'de yaşanıyor. Kent bombardıman altında havadan bombardıman altında. Ve ben de insani bir amaçla buraya geldim. Amacım insani bir koridorun oluşmasını sağlamak Mariupol'den sivillerin çıkışını sağlamak için. Ne yazık ki Bakan Lavro bu konuda kararlılık sergilemedi ancak ilgili yetkililerle yazışacağını belirtti.

Biz aynı zamanda 24 saatlik ateşkes kısmını da ele aldık. Herhangi bir ilerleme kaydetmedik bu konuda. Öyle gözüküyor ki farklı karar alıcıların devreye girmesi gerekecek. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Bu formatta yeniden görüşürüm.

Ben burada (Antalya'da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi.

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