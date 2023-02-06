Alex de Souza'dan geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Türkiye'ye mesaj gönderdi.
Alex, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Geçmiş olsun Türkiye. Yaşanan deprem dolayısıyla ortaya çıkan tüm acıyı sizinle paylaşıyor, vefat edenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."
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