Alex de Souza'dan geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:38
Alex de Souza'dan geçmiş olsun mesajı
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Alex, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Geçmiş olsun Türkiye. Yaşanan deprem dolayısıyla ortaya çıkan tüm acıyı sizinle paylaşıyor, vefat edenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."


Alex de Souza kahramanmaraş deprem

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