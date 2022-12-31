Rusya ve Çin lideri, askeri işbirliğini geliştirme mesajı verdi

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

İki ülkenin ticaretinde tarım alanının da önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Putin, bu yılın ilk 11 ayında tarımda ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 36 oranında artarak 6 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Liderler, birbirlerine “dostum” diye hitap ederken Putin, Şi’yi gelecek ilkbaharda ülkesine davet etti.

Çin Devlet Başkanı Şi, geçen günlerde hükümete, Rusya’dan petrol, doğalgaz ve tarım ürünleri ithalatının artırılması talimatını vermişti. Çin’le olan ticareti sayesinde Rusya, Batılı ülkelerin savaş nedeniyle bu yılın başından bu yana tarım ve enerji ürünleri alanında uyguladıkları yaptırımların etkilerini büyük ölçüde telafi etme imkânı buldu.

KÜRESEL ORTAKLIK

Çin lideri ise yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile stratejik işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu söyledi. Dünyadaki şartların zor olduğunu dile getiren Şi, diğer taraftan, Çin’in Rusya’yla “küresel ortak” olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Şi ayrıca, Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesinde Rusya’nın hiçbir zaman diplomatik yöntemden vazgeçmediğini, Çin’in de savaşa yönelik “nesnel ve adil duruşunu” korumaya devam edeceğini söyledi.

Çin, son zamanlarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk teklifinde bulunuyor. Çin, Rusya ile yakın ilişki içinde bulunmasına rağmen, Moskova’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesini tanımamış ve o tarihten bu yana Ukrayna’yla da ilişkilerini geliştirerek Kiev’in bir numaralı ticari ortağı olarak bu alanda Rusya’nın yerini almıştı.

Çin ayrıca, Pekin’in ABD’deki Büyükelçisi Qin Gang’ın, yeni dışişleri bakanı olarak atandığını duyurdu.