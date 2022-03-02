Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları Meclis gündeminde: 'Dışişleri Bakanlığı seyretmekle yetindi'
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasının ardından ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi konusundaki sorunları TBMM gündemine taşıdı. Aydoğan, "Göz göre göre gelen bir savaş karşısında bizim Dışişleri Bakanlığımız seyretmekle yetindi. Onları bekleyen panik halindeki ailelere ne diyecekler?" sözleriyle tepki gösterdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat 7. gününe girerken; Ukrayna'daki birçok Türk vatandaşının yardım çığlığı da sürdürüyor. Mahsur kalan Türklerin bölgeden ayrılması için tahliye operasyonları başlatıldığı söylense de, tahliyeler yetersiz kaldı.
Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.
"BAKANLIK, SEYRETMEKLE YETİNDİ"
Aydoğan parti olarak süreci yakından takip ettiklerini ve savaş bölgesinde bulunan vatandaşların Türkiye’deki yakınlarıyla da temas halinde olduklarını ifade etti ve şunları söyledi:
"Gelen bilgilere göre Sumi kentinde yaklaşık 150 Türk öğrenci bulunuyor. Binalarda bulunan sığınaklara saklanan öğrencilerin savaşın devamı etmesi durumunda ne yapacakları belirsiz. Bakanlığın bir planı ya da açıklaması yok. “Kendi başınızı çaresine bakın” şeklinde bir tutum içindeler. Saray uçaklarını vatandaşlarımız için seferber etsin. Neden harekete geçilmiyor? Türk Hava Yolları’nın 100 dolar olan bileti neredeyse 1000 dolara çıkarmasına bile müdahale etmiyorlar. Ortada bir savaş var. Savaş koşullarında THY’nin bu tasarrufuna mutlaka müdahale edilmeliydi."
"Bunlar çok acı tablolar. Türk vatandaşı bu kadar yalnız hissedecek konuma getirildi. Göz göre göre gelen bir savaş karşısında bizim Dışişleri Bakanlığımız seyretmekle yetindi. Şimdi savaş bölgesinde korku içinde bekleyen vatandaşlarımız ve burada onları bekleyen panik halindeki ailelere ne diyecekler? Sanki bu insanların devleti yok ve ortada kalmış gibiler. Derinden sarsıcı bir durum bu. Bunları elbette sorgulayacağız ve unutmayacağız."
Aydoğan, Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti:
- Ukrayna’da kaç Türkiyeli öğrenci bulunmaktadır?
- Bu öğrencilerin kaçı savaş nedeniyle tahliye edilmiştir?
- Ukrayna’da çalışma amacıyla bulunan kaç Türk vatandaşı vardır?
- Savaş öncesinde turistik amaçlı Ukrayna’da olan kaç Türk vatandaşı vardır? Bunların kaçı Ukrayna’dan ayrılabilmiştir?
- Ukrayna’daki konsolosluklara ya da Büyükelçiliğe tahliye edilme talebiyle ne kadar başvuru yapılmıştır?
- Bu başvurulardaki talebin kaçı yerine getirilmiştir?
- Günler öncesinden belli olan Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde Bakanlık savaş bölgesindeki Türkiyeliler için neden anında tahliye kararı almamıştır? Bu bağlamda uyarılar neden yapılmamıştır?
- Konsolosluklara ulaşmanın zor olduğunu, 20 aramadan sonra ancak bazılarının ulaşabildiğini ifade eden öğrencilerin bu ifadesi doğru mudur? Ya da konsolosluklardan oradaki öğrencilerle neden iletişim kurulmamıştır?
- Savaş hali göz önüne alındığında; Türk Hava Yolları’nın bir anda fiyat yükseltmesi (100 dolarlık biletin neredeyse 1000 dolara yükselmesi) nedeniyle dönemeyen vatandaşlarımız olmuştur. Bu durum için neden tedbir alınmamıştır? Bu koşullarda kar elde etmeyi hedefleyen THY’nin tutumu neden görmezden gelinmiş ve müdahale edilmemiştir?
- THY uçakları savaş halinde kullanma kararı neden alınmamıştır?
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