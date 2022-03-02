Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları Meclis gündeminde: 'Dışişleri Bakanlığı seyretmekle yetindi'

02 Mart 2022 Çarşamba, 17:50

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat 7. gününe girerken; Ukrayna'daki birçok Türk vatandaşının yardım çığlığı da sürdürüyor. Mahsur kalan Türklerin bölgeden ayrılması için tahliye operasyonları başlatıldığı söylense de, tahliyeler yetersiz kaldı.

Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

"BAKANLIK, SEYRETMEKLE YETİNDİ"

Aydoğan parti olarak süreci yakından takip ettiklerini ve savaş bölgesinde bulunan vatandaşların Türkiye’deki yakınlarıyla da temas halinde olduklarını ifade etti ve şunları söyledi:

"Gelen bilgilere göre Sumi kentinde yaklaşık 150 Türk öğrenci bulunuyor. Binalarda bulunan sığınaklara saklanan öğrencilerin savaşın devamı etmesi durumunda ne yapacakları belirsiz. Bakanlığın bir planı ya da açıklaması yok. “Kendi başınızı çaresine bakın” şeklinde bir tutum içindeler. Saray uçaklarını vatandaşlarımız için seferber etsin. Neden harekete geçilmiyor? Türk Hava Yolları’nın 100 dolar olan bileti neredeyse 1000 dolara çıkarmasına bile müdahale etmiyorlar. Ortada bir savaş var. Savaş koşullarında THY’nin bu tasarrufuna mutlaka müdahale edilmeliydi."

"Bunlar çok acı tablolar. Türk vatandaşı bu kadar yalnız hissedecek konuma getirildi. Göz göre göre gelen bir savaş karşısında bizim Dışişleri Bakanlığımız seyretmekle yetindi. Şimdi savaş bölgesinde korku içinde bekleyen vatandaşlarımız ve burada onları bekleyen panik halindeki ailelere ne diyecekler? Sanki bu insanların devleti yok ve ortada kalmış gibiler. Derinden sarsıcı bir durum bu. Bunları elbette sorgulayacağız ve unutmayacağız."

Aydoğan, Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti: