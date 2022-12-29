Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukraynalı politikacılar müzakere etmekten aciz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şu anki Ukraynalı politikacıların çoğu, müzakere etmekten aciz. Kiev'de artık ‘aklı başında siyasiler’ yok" açıklamasında bulundu.
Sputnik'te yer alan habere göre; Lavrov, “Şu anki Ukraynalı siyasiler takımı pazarlık yapma konusundaki acizliği ile herkes tarafından iyi biliniyor. Aralarından birçoğu düpedüz Rus düşmanı” diye konuştu. Lavrov, “Ukrayna'da ‘muhalifleri sorgusuz sualsiz cezalandırma’ uygulamasının yaygın. Bu nedenle ülkede ‘makul siyasetçi’ kalmadı. Daha sonra Kiev'de aklı başında bir siyasi belirebilir mi? Bekleyelim, görelim” ifadelerini kullandı.
Lavrov aynı röportajda Rus yetkililerin, Ukrayna tarafının önerdiği şartlar üzerinden kendisi ile diyalog kurmayı reddettiğini açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu' zirvesine katılan bakanı açıkladı
- 'Ulan sana mı kaldı...'
- Perde asarken katledilen Talat
- Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na hakarete tepki
- İmamoğlu davasında yeni gelişme!
- İçişleri Bakanı’nı terör üzerinden terletti
- Yurttaş ‘tek adam’ sistemine karşı
- Ucuz telefon için yurtdışına çıkmaya gerek kalmadı
- Buluşmada 'Patron benim' mesajı
- AKP'li isim 'Umarım kaset çıkmaz' iftirasını geri çekti