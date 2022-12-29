Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukraynalı politikacılar müzakere etmekten aciz

29 Aralık 2022 Perşembe, 21:04

Sputnik'te yer alan habere göre; Lavrov, “Şu anki Ukraynalı siyasiler takımı pazarlık yapma konusundaki acizliği ile herkes tarafından iyi biliniyor. Aralarından birçoğu düpedüz Rus düşmanı” diye konuştu. Lavrov, “Ukrayna'da ‘muhalifleri sorgusuz sualsiz cezalandırma’ uygulamasının yaygın. Bu nedenle ülkede ‘makul siyasetçi’ kalmadı. Daha sonra Kiev'de aklı başında bir siyasi belirebilir mi? Bekleyelim, görelim” ifadelerini kullandı.

Lavrov aynı röportajda Rus yetkililerin, Ukrayna tarafının önerdiği şartlar üzerinden kendisi ile diyalog kurmayı reddettiğini açıkladı.