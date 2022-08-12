Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun kararını kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosunun Rusya'yı "teröre destek veren devlet" olarak tanımlaması kararının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

AA
12 Ağustos 2022 Cuma, 11:30
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun kararını kınadı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Letonya Parlamentosu üyelerinin Rusya'yı "teröre destek veren devlet" olarak kabul ettiği anımsatıldı.

Bunun "kışkırtıcı" bir karar olduğu vurgulanan açıklamada, "Letonya Parlamentosu'nun bu adımı, mevcut uluslararası hukuka aykırı ve BM Tüzüğü'nün 2. maddesinde yer alan devletlerin egemen eşitliğiyle ilgili ilkeyi ihlal ediyor." ifadesine yer verildi.

"Letonya yönetiminin Rusya'ya karşı siyaset izlediği, Nazizm'i desteklediği ve kendi vatandaşlarını paralı savaşçı olarak Ukrayna'ya göndermeyi teşvik ettiği" belirtilen açıklamada, "Letonya milletvekilleri, kışkırtıcı eylemelere son vermeli, ülkesi ve vatandaşlarının çıkarlarına odaklanarak hangi halk tarafından seçildiklerini hatırlamalıdır" denildi.


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