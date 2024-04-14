Rusya Dışişleri bakanlığı yazılı açıklama yayınladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın İsrail topraklarına gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından yayımladığı açıklamada, çatışmanın taraflarına itidal çağrısında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:14
Rusya Dışişleri bakanlığı yazılı açıklama yayınladı
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İran’ın, İsrail topraklarına gerçekleştirdiği misilleme saldırılara ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, İsrail’in Şam’daki İran büyükelçilik binasına düzenlediği saldırının Rusya tarafından kınandığı hatırlatılırken, “BM Güvenlik Konseyi, İran konsolosluk misyonuna yapılan saldırıya yeterince tepki göstermedi” denildi.

Saldırı sonrası bölgede başka bir çatışmanın tırmanması konusunda büyük endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, “Rusya, başta İsrail-Filistin sorunu olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan ve çoğu zaman sorumsuz provokatif eylemlerle körüklenen sayısız krizin çözümsüzlüğünün bölgedeki gerilimin artmasına yol açacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyor ve bölge ülkelerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceklerine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapıcı düşünen uluslararası aktörlerin diplomatik yollara katkıda bulunmasının önemli olduğuna dikkat çekildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleri İsrail, İran, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki vatandaşlarını da uyararak, “Bu ülkelerde bulunan Rus vatandaşlarını Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi ve Rus yabancı misyonlarının resmi sitelerindeki duyuru ve talimatlara uymaya çağırıyoruz” denildi.


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