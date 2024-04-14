İran, İsrail'e ilk defa doğrudan saldırı düzenledi: Ankara'dan hala açıklama yok

Yayınlanma: 14.04.2024 - 13:15

Güncelleme: 14.04.2024 - 13:15

İran, Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak İsrail'e karşı hava saldırıları düzenledi.

Dün gece başlayan İHA ve füze saldırıları dünyanın gündemine otururken, pek çok ülke ve uluslararası kuruluşlardan konuya ilişkin açıklama ve tepki geldi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de saldırıyı görüşmek üzere acil toplanma kararı verdi.

Öte yandan, Türkiye’den hala resmi bir açıklama gelmedi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sessizliği de dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir duyuruda bulunmadı.

DAVUTOĞLU’NDAN YORUM: ABD’Yİ RAHATSIZ ETMEK İSTEMİYORLAR

Geçmişte Dışişleri Bakanı ve Başbakanlık görevlerinde de bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu duruma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Davutoğlu’nun söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Uyan Ankara uyan!

Dün bölgemiz için de dünya için de uzun bir geceydi. Bütün başkentler ayakta iken ve açıklamalarla tutumlarını ortaya koyarken bir tek Ankara sessiz ve ıssızdı.

Gece boyu ne bir açıklama ne de bir kriz toplantısı yapıldı. Şu ana kadar da bir açıklama gelmedi.

Bunun izahı mümkün değil. Ama devlet tecrübesi bana iki ihtimal olduğunu düşündürüyor.

İlki: Yetkili kurumların açıklama hazırlamış ama Cumhurbaşkanından onay alamamış olması.

İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanının yaklaşan ABD ziyareti öncesi Washington’daki çevreleri rahatsız edecek bir açıklamadan kaçınmış olması.

Birinci gerekçe Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devlet kurumlarını etkisiz kılarak devlet reflekslerini dumura uğratmış olmasının vahim bir sonucudur.

İkinci gerekçe geçerli ise durum daha da vahimdir. Türkiye bölgesel konulardaki tutumunu ne kadar güçlü olursa olsun başka bir küresel güce endeksleyemez. Önce kendi tutumunu belirler. Daha sonra da bölgesel ve küresel aktörler nezdinde bu çerçevede aktif girişimde bulunur.

Edilgen ve pasif bir yaklaşım ülkemizin itibarını da etki gücünü de yok eder!”