Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ABD’li mevkidaşı Milley ile görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna konusunda gerilim devam ederken kritik bir açıklama yaptı.





Bakanlıktan yapılan açıklamasında, “11 Şubat 2022 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.