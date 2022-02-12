Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ABD’li mevkidaşı Milley ile görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, ABD’li mevkidaşı Mark Milley ile telefon görüşmesinde uluslararası güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirdiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:44
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ABD’li mevkidaşı Milley ile görüştü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna konusunda gerilim devam ederken kritik bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamasında, “11 Şubat 2022 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Görüşmede, genelkurmay başkanları uluslararası güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirdi” dendi.

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