Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 2, Zaporijya bölgesinde ise 1 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:23
Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık
Abone Ol google-news

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sonucu bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kuzey askeri birliklerinin Harkiv bölgesinde Glubokoye ve Lukyantsı yerleşim birimlerini ele geçirdiği ifade edildi.

Ayrıca, Rus Dnyepr askeri birliklerinin de Zaporijya bölgesinde Rabotino yerleşim yerini kontrol altına aldığı aktarıldı.


Rusya haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Roll:

Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Roll: "Estonya, Ukrayna’ya asker göndermeyi tartışıyor"
Putin'in milletvekiline 'suikast' girişimi: Ukrayna'da gönüllü olarak savaşıyordu

Putin'in milletvekiline 'suikast' girişimi: Ukrayna'da gönüllü olarak savaşıyordu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna ziyareti başladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna ziyareti başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hukukçu Eminağaoğlu Yargıtay seçimini değerlendirdi: 'Kilitlenen seçim sonuçlandı ama...'

Hukukçu Eminağaoğlu Yargıtay seçimini değerlendirdi: 'Kilitlenen seçim sonuçlandı ama...'
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu
Sinan Ateş'in öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı: İşte saniye saniye saldırı anları!

Sinan Ateş'in öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı: İşte saniye saniye saldırı anları!
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu
İstanbul'da dehşet veren istismar skandalı! 13 yaşındaki çocuğa tecavüz için sıraya girdiler: Muhtarın oğlu, ağabeyinin arkadaşı...

İstanbul'da dehşet veren istismar skandalı! 13 yaşındaki çocuğa tecavüz için sıraya girdiler: Muhtarın oğlu, ağabeyinin arkadaşı...
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu
EYT'liler dikkat... Emekliliği iptal edildi, 9 aylık maaşı geri istendi

EYT'liler dikkat... Emekliliği iptal edildi, 9 aylık maaşı geri istendi
16 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Astrolojik haritanızla aydınlanın!

16 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Astrolojik haritanızla aydınlanın!