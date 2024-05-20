İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi: Dışişleri Bakanı görevine kim atandı?

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından görev yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bagheri Kani atandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:45
İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi: Dışişleri Bakanı görevine kim atandı?
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede beş günlük ulusal yas ilan etti.

Abdullahiyan'ın yaşamını yitirmesi sonucu görev yerine gelecek isim belli oldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bagheri Kani, Abdullahiyan'ın yerine geçerek Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Bagheri Kani, daha önce İran'ın baş nükleer müzakerecisi olarak görev yapmıştı.

Öte yandan, İran Anayasa Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünü “İran ulusu için büyük bir kayıp” olarak nitelendirdi.

Sözcü Nazif, İran'ın, Reisi'nin ölümüyle bir trajediyle karşı karşıya olduğunu ancak İran anayasasının bu durum için gerekli tedbirleri öngördüğünü söyledi.

Nazif, “İslam Cumhuriyeti liderinin de belirttiği gibi, ülkenin işleri aksamayacaktır” dedi. 

ALİ BAGHERİ KANİ

Bagheri, 2007-2013 yılları arasında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı ve halen konseyde danışman olarak görevde olduğu biliniyor.

Ayrıca 2013 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Said Celili'nin cumhurbaşkanlığı kampanyasının başkanlığını yapan Bagheri, Uzmanlar Meclisi'nin eski üyesi olan Muhammed Bakıri'nin oğlu ve Muhammed Rıza Mahdavi Kani'nin yeğenidir. 

Bagheri, 1990'dan beri diplomat olarak görev yapmaktadır.


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