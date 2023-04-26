Rusya iki yabancı şirketin varlıklarına el koydu

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:42

Güncelleme: 26.04.2023 - 18:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman Uniper SE ve Finlandiyalı Fortum Oyj enerji şirketlerinin "Rusya'daki iştiraklerinin kontrolünü geçici olarak devralan" bir kararname imzaladı.

Kararname, savaş nedeniyle Ukrayna'ya verilen zararın karşılanması bahanesi ile yurtdışındaki Rus varlıklarına el konulması halinde Moskova'nın daha ileri adımlar atabileceğinin bir işareti olarak yorumlandı.

Rusya'nın yurtdışındaki varlıklarına el konulması halinde atılabilecek potansiyel karşı adımların çerçevesini çizen kararnamede, Rusya'nın, ABD ve diğer Batı devletlerinin "dostane olmayan ve uluslararası hukuka aykırı" eylemlerine yanıt vermek için acil önlemler alması gerektiği belirtildi.

"DEVAMI GELEBİLİR..."

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın yol açtığı zararın maliyetini üstlenmesi gerektiğini söylemiş, ancak dondurulmuş büyük Rus varlıklarına el konulmasının önünde "önemli yasal engeller" olduğunu da sözlerine eklemişti.

Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan devlet bankası Bank VTB PAO'nun CEO'su Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Fortum gibi yabancı şirketlerin varlıklarını devralmayı ve yönetmeyi düşünmesi gerektiğini, ancak yaptırımlar kaldırıldığında bunların iade edilebileceğini söylemişti.

TASS'ın haberine göre Rosimushchestvo, önümüzdeki günlerde daha fazla yabancı firmanın varlıklarını geçici olarak Rusya'nın kontrolü altına alabilir.

Habere göre, ''Kararname mülkiyet konularıyla ilgili değil ve sahiplerini varlıklarından mahrum bırakmamakta. Dışarıdan yönetim, doğası gereği geçici, fakat asıl sahipler artık yönetimsel kararlar alma hakkına sahip değil'...'

Geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanmayı düşündüğünü söylemişti.

FORTUM OYJ VE UNİPER ŞİRKETLERİ

Fortum Oyj, 1998 yılında Finlandiya'da kurulan elektrik, ısı ve buhar üreten ve satan, ilgili uzman hizmetler sağlayan bir enerji şirketidir. Finlandiya, İsveç, Norveç, Polonya, Rusya, Hindistan ve Estonya’da faaliyet göstermektedir.

Fortum, bir süre önce bölgede yaşanan gelişmeler üzerine hissedarlarını Rusya'daki varlıklarının kamulaştırılma riski olduğu konusunda uyarmıştı.

Uniper ise enerji sektöründe faaliyet gösteren bir Alman şirketidir. Merkezi Düsseldorf'tadır ve dünya genelinde 40'tan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Şirketin ana faaliyet alanı elektrik ve gaz üretimi, dağıtımı ve ticaretidir.

Uniper Şubat ayında, Rus iştiraği Unipro'daki çoğunluk hissesini, Rus bir alıcıya planlanan satışın gerçekleşmeme ihtimalini yansıtmak için sembolik olarak 1 Avro olarak belirlemişti. Ayrıca, hisselerini Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinden önce satmaya çalışmış ancak bu gerçekleşmemişti.