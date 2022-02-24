Rusya harekete geçti: Ukrayna Türkiye'den yardım istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Ukrayna kendisini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" dedi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ise "Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

AA
24 Şubat 2022 Perşembe, 07:00
Rusya harekete geçti: Ukrayna Türkiye'den yardım istedi
Abone Ol google-news

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" açıklaması yaptı.

Kuleba, "Ukrayna kendisini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ise "Rusya, Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler