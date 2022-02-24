Rusya harekete geçti: Ukrayna Türkiye'den yardım istedi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Ukrayna kendisini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" dedi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ise "Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" açıklaması yaptı.
Kuleba, "Ukrayna kendisini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" dedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ise "Rusya, Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.
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