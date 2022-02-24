Son dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama

24 Şubat 2022 Perşembe, 07:37

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Donbass bölgesine başlattığı askeri operasyon hakkında, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi

Zelenskiy, ülkenin tüm bölgelerinde sıkıyönetim ilan edileceğini söyledi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkeye yönelik füze saldırıları olduğu yönündeki haberleri doğruladı.

Zelenskiy, ülkesinin altyapılarına ve sınır muhafızlarına füze saldırıları düzenlediğini söyledi.

"BİZ GÜÇLÜYÜZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkı sükunete çağırarak, evde kalmalarını söyledi.

Ukrayna lideri, "Çalışıyoruz. Biz güçlüyüz. Herkesi yeneceğiz çünkü biz Ukrayna'yız" dedi.