Rusya, Japon Denizi'ne süpersonik gemisavar füzesi fırlattı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:41

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 10:41

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Rus donanmasının Japon Denizi'ndeki sahte bir hedefe süpersonik gemisavar füzeler ateşlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Moskit seyir füzelerinin Pasifik Filosuna bağlı füze gemileri tarafından ateşlendiği belirtildi.

Bakanlık, "Yaklaşık 100 kilometre (62,14 mil) mesafede bulunan hedef, iki Moskit seyir füzesinin doğrudan isabetiyle başarılı bir şekilde vuruldu" açıklamasında bulundu.

MOSKİT GEMİSAVAR SEYİR FÜZESİ

Süpersonik bir seyir füzesi olarak bilinen Sovyet menşeli orta menzilli P-270 Moskit füzesi, 75 mil menzildeki bir gemiyi imha etme kapasitesine sahip.

Tatbikat, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip iki Rus bombardıman uçağının, Moskova'nın "planlı bir uçuş" olduğunu söylediği şekilde Japon Denizi üzerinde yedi saatten fazla uçmasından bir hafta sonra gerçekleşti.