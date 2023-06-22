Rusya: Macron, BRICS zirvesinde uygunsuz bir konuk olur

Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:54

Güncelleme: 22.06.2023 - 14:54

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde Ağustos ayında yapılacak BRICS Zirvesi öncesi üye ülkelerden olan Rusya’dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklaması geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Macron’un zirveye katılma isteğini eleştirerek, “Açıkçası, bize karşı böylesine düşmanca ve kabul edilemez bir politika izleyen devletlerin liderleri, Rusya’nın uluslararası sahneden izole edilmesi ve bu amacın ortak paydada paylaşılması gerektiğinin üzerinde durarak inançla tartışıyorlar. NATO’nun bize sözde stratejik bir yenilgi yaşatma amacı böyle bir lideri uygunsuz bir BRICS konuğu yapıyor” dedi.

Rusya’nın bu yaklaşımını Güney Afrika’daki yetkililerden saklamadığını belirten Ryabkov, Macron’un talebine karşı olduklarını Güney Afrikalı yetkililere bildirdiklerini dile getirerek, “Görüşümüzün kabul edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BRICS Zirvesi, katılımcı ülkeler arasında ticari, siyasi ve kültürel işbirliğini teşvik ediyor. Bu yıl zirveye ev sahipliği yapacak olan Güney Afrika, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirveye katılması durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesinin Ukrayna savaşı nedeniyle Putin için verdiği tutuklama emrinin yasal seçeneklerini değerlendiriyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olan Güney Afrika’nın, zirveye katılması durumunda Putin’i tutuklaması gerekecek.

BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti yer alıyor.