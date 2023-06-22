Rusya: Suriye ve Türkiye, yol haritası konsepti üzerinde anlaştı

Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:21

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:21

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandr Lavrentyev, Suriye, Türkiye ve İran'ın Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Rusya tarafından sunulan yol haritası konseptini "kabul ettiğini" söyledi.

RIA'nın aktardığına göre Lavrentyev, "Tüm taraflar ilişkilerin normalleşmesi sürecinin ilerletilmesi için bir yol haritası konseptini genel olarak kabul etti ve düşüncelerini ve önerilerini dile getirdi. Şimdi bunların sistematik hale getirilmesi ve üzerinde mutabık kalınması gerekiyor" dedi.

Sürecin biraz "zaman" alacağını belirten Lavrentyev, "En önemli şey sürecin ilerliyor olması, bu aşamalı bir süreç. Bu süreci uzatmak için özel bir neden yok, herkes bu konuda hemfikir" ifadelerini kullandı.

Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları 10 Mayıs'ta Moskova'da yaptıkları toplantının ardından taslak bir yol haritası üzerinde mutabık kalmış, dört ülkenin dışişleri bakan yardımcıları da konuyu değerlendirmek üzere 20 Haziran'da Astana'da bir araya gelmişti.