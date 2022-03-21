Rusya mahkemesi Facebook ve Instagram yasaklandı!

Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin verdiği iddiasıyla Facebook ve Instagram Rusya'da yasaklandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 17:06
Rusya mahkemesi Facebook ve Instagram yasaklandı!
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, bugün yapılan duruşma sonucunda, Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin veren aşırılık yanlısı tutumu nedeniyle ABD'li Meta Platforms Inc. şirketine ait Facebook ve Instagram ağlarını Rusya'da yasakladı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, ABD'li Meta Platforms Inc. şirketine bağlı sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ı yasaklama kararı aldı.

Hakim Olga Solopova, Facebook ve Instagram'ın Rusya'daki faaliyetlerine getirilen yasağın derhal yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

Mahkeme heyeti, aynı şirkete ait WhatsApp uygulamasının yasaklanmasına yer olmadığına hükmetti.



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