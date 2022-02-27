Rusya'nın çıkarıldığı SWIFT sistemi nedir? SWIFT yaptırımı ne anlama geliyor?

27 Şubat 2022 Pazar, 11:48

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ın kısa adı olan SWIFT; yurt içi ya da yurt dışındaki banka hesaplarına döviz olarak gerçekleştirilen tüm para transferlerinin yapımasını sağlan bir sistemdir. Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu olarak bildiğimiz sisteme 200’den fazla ülke ve 11 binden fazla banka ve finans kurumu üyedir.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,dün attığı tweetle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar yapacaklarını belirtti. Leyen'in tweeti şöyleydi:

"İlk olarak, belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.Bu onların dünya çapında faaliyetlerini durduracak ve Rusya'nın ihracatını ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir."

Leyen diğer bir tweetinde ise "Rus oligarklarının finansal varlıklarını piyasalarımızda kullanmalarını yasaklamak için çalışacağız. Putin, Ukrayna'yı yok etmeyi amaçlayan bir yola girdi. Ama aynı zamanda yaptığı aslında kendi ülkesinin geleceğini yok etmektir." sözlerine yer verdi.

Avrupa Birliği, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Kanada; Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması ve Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası rezervlerini kullanmasını kısıtlamak için önlem alınması üzerinde anlaştı.



PEKİ RUSYA'YA UYGULANAN SWIFT YAPTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası ticarete konu olan ithalat ve ihracat işlemlerinin ödemesi Swift üzerinden yapılır. Bu sebeple dış ticaret için oldukça önemli olan SWIFT sistemi, Rusya'nın Avrupa Birliği üyesi ülkelere sattığı doğal gaz ve petrol ödemelerini aldığı sistemdir. Rusya ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahip olan doğalgaz ve petrol satışları, Rusya'nın sistemden çıkarılması ile riske girecektir.

Rusya'nın sistemden çıkarılması, uluslararası ticarette soyutlanmasına neden olacaktır.

Fakat diğer bir yandan, Rusya SWIFT sisteminden çıkarılma riskini daha önce göz önünde bulundurarak SPFS'i (Mali Mesajlaşma Sistemi) kurmuştur.

Bu yaptırım son olarak 2012 yılında İran'a karşı kullanılmıştı. Ülke önemli petrol gelirlerini ve dış ticaretinin büyük bir kısmını kaybetmişti.