Rusya: Savaşta esir düşen Ukraynalı asker sayısı 6 binden fazla
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta toplam 6 binden fazla Ukraynalı askerin esir düştüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ve Ukrayna arasında 4 aydan fazla devam eden savaşta esir düşen askerlerin değişim süreci konusunda açıklamalarda bulundu.
İki ülke arasında dün esir değişiminin yapıldığına dikkati çeken Konaşenkov, 144 Rus askerin karşılığında 144 Ukraynalı askerin teslim edildiğini söyledi.
Söz konusu takasın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla yapıldığını aktaran Konaşenkov, "Kurtarılan askerlerin neredeyse tamamı yaralı veya ağır yaralıdır. Onlara gerekli tıbbi destek veriliyor" dedi.
Esir düşen Ukraynalı askerlerin sayısı ile ilgili bilgi veren Konaşenkov, "Ele geçirilen veya teslim olan Ukrayna askerlerinin toplam sayısı 6 binden fazladır" ifadesini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Birimi, dün savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile Ukrayna arasında en büyük takas işleminin yapıldığını ve sonucunda 95’i Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikasından olmak üzere 144 Ukraynalı askeri geri aldıklarını duyurmuştu.
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