Rusya: Suriye-Türkiye arasındaki normalleşme süreci durdu

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:39

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:40

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik görüşmelerin 2023 yılı sonunda kesildiğini iddia etti.

Lavrentyev, "Geçen yılın sonundan bu yana, sonbahardan bu yana, bu süreç bir şekilde durdu, çünkü Suriye tarafı Türk tarafından şu anda Suriye topraklarında yasadışı olarak bulunan askeri birliğin uzun vadede geri çekileceğine dair güvence alma ihtiyacı hissetti" dedi.

Lavrentyev, "Kimse Türk askerlerinin yakın gelecekte geri çekileceğini söylemiyor. Bununla birlikte, Türk tarafından gayri resmi olarak ve çeşitli düzeylerde Suriye'de kalmayacaklarına ve er ya da geç, bazı uygun koşullar sağlandığında Türk askerlerinin geri çekileceğine dair bu tür açıklamalar yapıldığına inanmama rağmen, bu Ankara için bazı nedenlerden dolayı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Lavrentyev, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da geçmişte aynı şeyi söylediğini hatırlatarak, "Ancak bu resmi olmayan bir açıklamaydı. Ancak, Türk tarafı bunu resmiyete dökmek istemiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ASKERİ VARLIĞI NORMALLEŞME İÇİN BÜYÜK ENGEL"

Bunun şu anda "Şam için çok büyük bir engel" olduğunu kaydeden Lavrentyev, "Çünkü bu durumda Suriye halkı, Suriye topraklarının bir bölümünü, neredeyse Lübnan'ın iki katı büyüklüğünde işgal eden bir ülkeyle müzakere edecek olan hükümetinin eylemlerini anlamayacaktır" dedi.

Lavrentyev, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunun "Rusya'nın Suriye çözümüne yaklaşımında hala ön planda olduğunu" vurgulayarak, "Bunun ilerleme kaydetmemiz gereken çok önemli bir konu olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl "sadece uzmanlar düzeyinde toplantılar yapılmadığını ve aslında bu yönde oldukça aktif çabalar sarf edildiğini" belirten Lavrentyev, "Başlangıçta üçlü bir format vardı ve daha sonra İran işin içine girdi, yani dört taraflı bir diyalog; bu formatta savunma bakanları ve dışişleri bakanlarını içeren toplantılar vardı. Daha sonra bakan yardımcıları arasında toplantılar yapıldı" dedi.