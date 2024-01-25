Türkiye, Rusya ve İran’dan ortak ‘Suriye’ bildirisi

Yayınlanma: 25.01.2024 - 18:56

Güncelleme: 25.01.2024 - 18:56

Astana formatındaki Suriye konulu 21'inci Yüksek Düzeyli Toplantı, 24-25 Ocak tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana’da gerçekleştirildi. Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlık etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; toplantıda sahadaki durum, terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ve insani yardım konuları ele alındı. Toplantı sonunda ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride; mekanizmanın garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran; Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerine, Astana Süreci'nin Suriye meselesinin kalıcı çözümünde öncü rolüne vurgu yaptı, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.

'ÖZ YÖNETİM TEŞEBBÜSLERİ KABUL EDİLEMEZ' VURGUSU

Taraflar ayrıca Gazze'deki insani durumdan duydukları derin endişeyi dile getirdi, İsrail'in büyük bir kıyım ve yıkıma sebebiyet veren ayrım gözetmeyen saldırılarının derhal sonlandırılması gerektiğinin altını çizerek, bir an önce kalıcı ateşkes tesis edilmesi yönündeki çağrılarını yineledi. Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrimeşru, sözde 'öz yönetim' teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu kaydeden taraflar; Suriye'nin kuzeydoğusundaki ayrılıkçı yapının baskıcı uygulamalarını kınadı, ayrılıkçı girişimleri destekleyen ülkelerin eylemlerinden duyulan rahatsızlığı ifade etti. Suriye'nin kuzeyine ve ayrıca İdlib'e ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Ayrıca Dünya Gıda Programı'nın (WFP) bütçe kısıtlamaları nedeniyle Suriye'de yürüttüğü destek programlarında kesintiye gitmesinin ortaya çıkardığı risklere dikkat çeken taraflar, Suriye'nin kuzeybatısına yönelik sınır ötesi yardımlar da dahil olmak üzere insani yardımların tüm Suriyelilere kesintisiz bir şekilde aktarılmasının önemini işaret etti. Öte yandan Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.