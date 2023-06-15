BM, Suriye'ye gıda yardımını azaltacak

Yayınlanma: 15.06.2023 - 13:19

Güncelleme: 15.06.2023 - 13:19

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Avrupa Birliği'nin "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu yedinci Brüksel Konferansı öncesinde bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, finansman yetersizliği nedeniyle Suriye'ye yönelik gıda yardımının yarı yarıya azaltılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Suriye için yaşanan finansman krizi, temel gıda ihtiyaçları için WFP'ye güvenen 5,5 milyon insanın 2,5 milyonuna yapılan yardımın kesilmesini zorunlu kılıyor. WFP, 5,5 milyon kişiye yardıma devam etmek ve Ekim ayında tamamen gıdasız kalmak yerine, gıda yardımı olmadan bir haftadan fazla hayatta kalamayacak durumda olan 3 milyon Suriyeliye öncelik vererek son derece sınırlı olan kaynaklarını daha aktif kullanma kararı almıştır" ifadelerine yer verildi:

Durumu "kasvetli bir senaryo" olarak değerlendiren WFP'nin Suriye temsilcisi ve ülke direktörü Kenn Crossley, "Artan ihtiyaçlara ayak uydurmak ya da yardımları arttırmak yerine, tam da en çok ihtiyaç duydukları anda yardımları insanların elinden almak gibi vahim bir senaryoyla karşı karşıyayız" dedi.