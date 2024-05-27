Rusya'da Taliban tartışması: Terör örgütleri listesinden çıkarılacak mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:32
Rusya'da Taliban tartışması: Terör örgütleri listesinden çıkarılacak mı?
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, başkent Moskova'da Afganistan ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının, Taliban'ın terör örgütü statüsünün kaldırılmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığını ve çalışma sonuçlarının Kremlin'e iletildiğini belirten Kabulov, "Buna olumlu bakıyoruz. Bu, Taliban yönetiminin tanınması öncesi gerekli bir süreç. Bu nedenle bu konu değerlendiriliyor. Tüm hususlar, Rusya'nın üst düzey yönetimine iletildi. Bu konuda karar alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, 2022'de Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin tanınması ihtimalinin olduğunu bildirmişti.

Rusya, 2003'te Taliban'ı yasaklanan terör örgütleri listesine dahil etmişti.


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