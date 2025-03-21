Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da yapılacak

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:59

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:59

Reuters

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin 24 Mart Pazartesi günü Suudi Arabistan'da barış görüşmeleri için bir araya geleceğini söyledi. Kremlin de aynı gün ABD-Rusya görüşmelerinin yapılacağını doğruladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile Oslo'da düzenlediği ortak basın toplantısında, konuşan Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "sadece savaşı uzatan gereksiz taleplerde bulunmayı bırakması gerektiğini" söyledi.

Moskova'nın talepleri arasında Ukrayna'ya askeri yardımın tamamen kesilmesi de yer alıyor.

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçilmesinin, ki Putin bunun barış için müzakere edilemez olduğunu söylüyor, "Rusya için büyük bir hediye" olacağını da dile getirdi.

Ayrıca, Beyaz Saray'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Ukrayna'nın nükleer santrallerinin ABD'ye devredilmesini görüştüğüne dair iddiaları da reddetti.

Son görüşmeler, üç yılı aşkın süredir devam eden savaşta ABD'nin taraflar arasında bir ateşkes sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Hem Zelenskiy hem de Putin, ABD ile yaptıkları görüşmelerde prensipte ateşkese varmayı kabul ettiler, ancak çelişen ön koşullar nedeniyle henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Rusya lideri en son enerji altyapısına yönelik hava saldırılarını durdurmayı kabul etti, ancak her iki taraf da saldırılarına devam etti.

Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Pazartesi günkü görüşmelerde ABD'ye, Rus saldırılarından korunmasını istedikleri altyapı tesislerinin bir listesini sunacağını söyledi.

Beyaz Saray'ın Ukrayna'nın nükleer santrallerinin ABD mülkiyetine geçebileceği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Zelenskiy, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde şu anda Rusya'nın kontrolünde olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni konuştuklarını belirten Zelenskiy, ancak "tüm nükleer santrallerin Ukrayna halkına ait olduğunu" vurguladı.

Bununla birlikte, ABD'nin santrali Rusya'dan alıp yatırım yapmasına veya modernize etmesine açık olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise daha önce, ABD'nin mülkiyetinin "bu altyapıyı korumanın en iyi yolu" olacağını belirtmişti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın özellikle 2014'ten beri Rusya'nın elinde olan Kırım konusunda herhangi bir toprak tavizi vermeye hazır olup olmadığı sorulduğunda, "Burası Ukrayna'nın yarımadasıdır" dedi ve Kırım'ın ülkesinin "ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurguladı.

Kırım, Rusya'nın işgal ve ilhak iddialarına rağmen uluslararası toplum tarafından Ukrayna'nın bir parçası olarak tanınıyor.

Ateşkesle ilgili olarak Zelenskiy, ilk aşamanın kara ve denizden ateşkes olması gerektiğini söyledi. Bunun sebebinin, Ukrayna'nın Rus saldırganlığını durdurmanın tek yolu olarak görmesi olduğunu söyledi.

Trump, Salı günü Putin ile yaptığı bir telefon görüşmesinde enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak sağlanan ilerleme bununla sınırlıydı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko, bu hafta başında Moskova'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden çıkarılacağına dair güvenceler arayacağını ve Ukrayna'nın herhangi bir barış anlaşmasında tarafsız kalmasını isteyeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin "müzakere edilmiş bir anlaşmanın gerçekçi bir sonucu olmadığını" ifade etti.

Diğer yandan, savaş devam ediyor. Gece boyunca gerçekleştirilen saldırılarda Ukrayna'da iki kişi hayatını kaybederken, Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırıları Rusya'da 10 kişiyi yaraladı ve bir havaalanını ateşe verdi.

Brüksel'de AB liderlerine video konferans yoluyla hitap eden Zelenskiy, askeri yardımların devam etmesi çağrısını yineleyerek Avrupa liderlerinden "en kısa sürede" en az 5 milyar euroluk top mermisi desteği talep etti ve Ukrayna'ya süregelen desteğin "kritik" olduğunu belirtti.

Ayrıca AB'nin barış görüşmelerinde yer alması gerektiğini de vurguladı.

Trump ve Zelenskiy'nin Oval Ofis'te savaş konusunda kamuoyuna açık bir tartışmaya girmesinin ardından Beyaz Saray, Ukrayna'ya askeri yardımı geçici olarak durdurmuştu.

Ancak ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından bu yardım birkaç gün sonra yeniden başlatıldı.

Reuters Sir Keir Starmer Londra'da bir askeri üssü ziyareti sırasında konuştu.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, herhangi bir barış anlaşmasının "yalnızca güvenlik düzenlemeleri sağlandığında kalıcı olacağını" söyledi.

Starmer, bir anlaşma sonrası Ukrayna'da barışı sağlamak için "gönüllüler koalisyonu" oluşturulmasını önerdi.

Bu açıklamalar, koalisyon planlarına dahil olan 20'den fazla ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği bir toplantının ardından geldi.

Starmer, İngiltere ve müttefiklerinin "siyasi ivmeden" "askeri planlamaya" geçtiğini ve bunun "bir anlaşma sağlanmadan önce hemen yapılması gerektiğini" belirtti.

"Bu çalışmayı yapmamız hayati önem taşıyor çünkü kesin olarak bildiğimiz bir şey var: Arkasında hiçbir şey olmayan bir anlaşmayı Putin ihlal eder.

"Bunu daha önce yaptı ve kesinlikle tekrar yapacağından hiç şüphem yok" diye ekledi.