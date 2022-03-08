Rusya-Ukrayna savaşında 12. gün: Kiev'de barikatlar kuruldu
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 12. gününde müzakerelerin üçüncü turu Belarus’ta yapıldı. Rusya, sabah saatlerinde ateşkes ilan ettiğini ve altı noktada insani koridor açacağını duyurdu. Çatışmalar ve bombalamalar nedeniyle tahliyeler büyük ölçüde aksadı.
Rusya- Ukrayna savaşı başlayınca, Türk kamuoyu, Ukrayna’daki kasabaların bile isimlerini ezberleyiverdi. Geçen gün, amcamın oğlu (Ali Berktay) aradı, “Ruslar Irpin’e girmiş, sen ne durumdasın” diye soruyordu. Benim bile ismini ezberleyemediğim o kasabanın adını amca oğlumun bilmesine şaşırsam da, sonra farkettim: Türk televizyon muhabirleri, oradan canlı yayın yapıyor ve Irpin’in yoğun ateş altında kaldığını, sivillerin saldırıya uğradığını anlatıyorlardı.
Söz konusu kasaba, Kiev’in banliyösünde. Kiev merkezine uzaklığı, 26 kilometre. Orada Ruslarla çatışmalar, günlerdir sürüyor. Orada oturan ahbaplarımdan İnna, savaşın başlamasıyla, Polonya’ya, oradan da Çekya’ya gitmiş. Bir daha döner mi, bilinmez. Biraz genç olanların önemli kısmı, Ukraynalılara kucak açan Avrupa ülkelerine göç ediyor. Bir kısmı da, Türkiye’ye gelme planları yapmakta. Bir kadın ahbabım bana, çocuğuyla sığınmacı gibi Polonya’ya gitmek istemediğini söyledi ve Türkiye’de iş bulmasının mümkün olup olmadığını, Türkiye’de insanların Ukrayna’dan gelen bir kadına nasıl davranacağını sordu. Ona bilgi verirken, bizde “Ukraynalı kızlar göçmen olarak gelsin. Onlara iyi misafirperverlik yaparız” diye espri yaptığını zannedenlerden nefret ettim.
Bulvarlara barikatlar kurulmuş. Trafik ışıkları çalışmıyor. Işıklara gerek de yok. Bir zamanlar yeşil ışıkta bile karşıya geçmeye çekindiğim o işlek caddelerde artık in cin top oynuyor.
"YAŞLILAR DIŞINDA HERKES GÖÇ ETTİ"
Apartmanın idarecisiyle konuştum: Apartmanda, ileri yaşta olanlar dışında hemen herkes göç etmiş. Yönetici hanım da eşiyle birlikte, askerlik kaydı altına alınmış. İhtiyaç halinde, silah altına alınacaklarmış. Apartmanda bir de Türk karı-koca varmış. Kadının doğum vakti geldiği için yola çıkmayı göze alamayıp evde kalmışlar.
Ukrayna, eskiden de göç veren bir ülkeydi ve “Eğer böyle giderse, altı, yedi yıla Ukrayna, emekliler ülkesi olur”, deniyordu. Hele şimdi, gençlerin pek çoğu, ya göç ediyor ya da savaşa hazırlanıyor. ABD ile Rusya arasındaki güç mücadelesinin bedelini, insanlar ödüyor ve genç nüfustan mahrum kalıp kan kaybetme tehlikesi yaşıyor. Umarım ki bu gidişin kısa sürede dönüşü olsun.
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