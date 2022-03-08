Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum

08 Mart 2022 Salı, 00:00

Rusya ve Ukrayna dün akşam saatlerinde müzakerelerin üçüncü türünü gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Ukrayna tarafından yapılan açıklamada “Rusya ile müzakerelerde ateşkes de dahil sorunun çözümüne dair yoğun istişarelerde bulunulduğu” ifade edildi.

Rusya ise bugün 10.00’dan itibaren geçerli olacak olan Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan etti.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 8 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

00.06: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına ilişkin, bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortakları ile konuştuklarını açıkladı.

00.03: Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti. Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten

Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar” ifadelerini kullandı. Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor.