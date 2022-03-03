Rusya Ukrayna’da askeri tesisleri vurdu, Kiev ateş altında

03 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında bir hafta geride kalırken ateş hattı genişliyor, insani krizin boyutu her geçen an ağırlaşıyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresi önceki gece ve dün de saldırıların hedefi oldu. Siren sesleri altında, saldırı kaygısıyla yine yüzlerce kişi geceyi sığınaklarda geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’nın bazı noktaları vuracağını duyurmasının ardından Kiev halkı kentten ayrılmak için tren istasyonlarına koştu, yoğun kuyruklar oluştu.

ASKERİ KAYIPLARA İLİŞKİN FARKLI AÇIKLAMALAR

Ukrayna hükümeti, saldırıların başlamasından bu yana en az 2 bin sivilin yaşamını yitirdiğini, hastane ve evlerin bombaların hedefi olduğunu duyurdu. Kiev, Rusya güçlerinin yaklaşık 6 bin kayıp verdiğini de belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Ukrayna’da 498 Rus askerinin öldüğünü, 1597’sinin yaralandığını açıkladı. Sputnik’e göre Konaşenkov, “Ukrayna’da milliyetçiler ve güvenlik güçlerinden askerler arasındaki kayıplar şöyle oldu: 2 bin 870 can kaybı ve yaklaşık 3 bin 700 yaralı var” dedi.

Rusya birliklerine Ukrayna’dan tek taraflı ayrılan “Luhansk Halk Cumhuriyeti Birlikleri’nin de destek verdiğini” söyledi. Sputnik’in haberine göre Konaşenkov, “Krasnıy Liman, Torskoye, Kamennaya, Varvarovka, Borovenki yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağlandı. Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri Mariupol kenti çevresindeki kuşatmayı tamamladı ve Primorskoye, Priazovskoye, Şevçenko ve Beryanskoye yerleşim birimlerini kontrol altına aldı” ifadesini kullandı. Ayrıca Rus birliklerin Popovo, Novgorovka, Novomihaylovka ve Lyubimovka yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını da savundu.

AA’nın haberine göre, Konaşenkov’un bahsettiği ölen 2879 kişi Ukrayna güçlerinden. Konaşenkov ayrıca, başkent Kiev, Harkov ve Mariupol kentlerindeki sivillerin oluşturulan güvenli koridorlardan çıkabileceğini de söyledi.

Rus güçleri kuzeyde Kiev’in, doğuda Harkov’un yanı sıra daha ağırlıklı olarak güneyde Karadeniz’de etkinlik açısından kilit önemde de görülen Herson ve Mariupol’e uzanan hatta yönelik kuşatmayı da sıkılaştırdı. Rus yetkililer Herson’da dün kontrolü tümüyle ele geçirdiklerini açıklarken Odessa’ya yakın olan kentin belediye başkanı bunu reddetti. Kentin düşmediğini ancak liman ve tren hattının Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu kaydetti.

Bölge sakinleri Herson’da dün yoğun Rusya bombardımanının sürdüğünü, çatışmaların şiddetlendiğini aktardı. Ukrayna’nın Azak sahilindeki en önemli liman şehri Mariupol’e yönelik de Rusya güçlerinin taarruz halinde olduğu, kentte çok sayıda kişinin yaşamını yitirmiş olabileceği iddiaları gündeme yansıdı. Yaralıların bölgeden tahliye edilemediği, elektrik hatlarının kesildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü önceki gün, “Ukrayna Kuvvetleri’nin Azak Denizi’ne çıkışı tamamen engellenmiştir” demişti. Halihazırda Kırım’ı ilhak eden Rusya’nın Odessa dahil bu bölgeleri de ele geçirmesi halinde Ukrayna’nın Karadeniz’e çıkışı kalmayabilir.

Rus güçlerinin önceki gün valilik binasına yönelik kanlı saldırısına hedef olan Harkov’da da dün ateş sürdü. Önceki gece Rus hava birliklerinin kente indirildiği savunuldu. Harkov’da dün sabaha karşı da polis merkezi ve bir üniversite binası vuruldu. Yetkililer dün yaptıkları açıklamada, son 24 saatte ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkov’da sivil can kaybının en az 21 olduğunu, 110 kişinin yaralandığını kaydetti.

GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Önceki gün uydu görüntülerine dayandırılan haberlerde, Kiev’e doğru ilerlemeye hazırlanan yaklaşık 60 km uzunluğunda Rus askeri konvoyunun bulunduğu belirtilmişti. Bir ABD’li yetkili ise bu konvoyun soğuk havanın yanı sıra gıda ve yakıtı da içeren lojistik sorun nedeniyle ilerleyemediğini savundu.

Kiev’de önceki gün beş kişinin yaşamını yitirdiği televizyon kulesine yönelik saldırının gerçekleştiği alanın II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yönelik Nazi katliamının yapıldığı bölge olduğu da belirtiliyor. Öte yandan saldırıda ölenler arasında Yevhenii Sakun isimli bir gazetecinin de olduğu kaydedildi. Sakun’un son dönemde bir televizyon için kameramanlık yaptığı aktarıldı.