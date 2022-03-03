Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum

03 Mart 2022 Perşembe, 00:14

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısında 8. güne girildi. Dün akşam gerçekleşmesi planlanan müzakerenin ikinci turu ertelendi. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart sabahı Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. Kiev'de siren sesleri duyulmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın attığı füzenin, Kiev'in merkezinde yer alan Güney Tren İstasyonu ile Ibis Otel arasına düştüğü bildirildi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.



İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, şehre sıcak su hattı taşıyan boruların vurulduğunu, Kiev'in bir bölümünde halkın ısınma imkanlarını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı Güney Tren İstasyonu, Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

RUS ORDUSUNUN KİEV’E GİRİŞİNİ ÖNLENMEK İÇİN KÖPRÜLER YIKILIYOR

Rusya’nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev’e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, başkent Kiev’e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev’e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev’e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev’e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev’in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 3 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

00.24: ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı

00.17: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ayrı ayrı yapılan telefon görüşmelerinde "Rusya’nın Donbas’ı korumak için özel askeri operasyonu" ele alındığı belirtildi.

23.49: Rusya’nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev’e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

23.18: Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

23.01: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi. Blinken ayrıca, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını bildirdi.

22.23: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakını vuruldu.

22.02: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, patlamanın, Kiev tren istasyonu yakınlarında gerçekleştiğini açıkladı.

21.41: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının kabul edilmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tasarıya destek veren ülkeler teşekkür ederek, “Oylamanın sonucunda küresel bir Putin karşıtı koalisyon oluştu” dedi.

20.30: BM Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuna son vermesini ve askerlerini geri çekmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.