Rusya, Ukrayna'nın kayıplarını açıkladı: 8 bin 300'den fazla asker öldü

06 Aralık 2022 Salı, 14:27

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sergey Şoygu, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde çatışmaların devam ettiğini belirterek, buradaki Mayorsk, Pavlivka, Opıtne, Andriyivka, Bilogorivka ve Kurdyumivka yerleşim birimlerinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini anımsattı.

Ukrayna ordusunun Luhansk ve Donetsk yönlerinde "ciddi" kayıplar yaşadığını iddia eden Şoygu, "Düşman, kasım ayında 8 bin 300'den fazla asker, 5 uçak, 10 helikopter, 149 tank ve 300'ü aşkın zırhlı aracını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Şoygu, ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, Ukrayna'nın askeri yönetim sistemi ile askeri sanayi işletmelerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla geniş çaplı saldırı düzenlediğine dikkati çekti.

"NÜKLEER TERÖR"

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu anımsatan Şoygu, bu santralin güvenliğinin sağlanması yönünde gerekli önlemlerin alındığını dile getirdi.

Şoygu, Ukrayna birliklerinin söz konusu santrale yönelik saldırılar düzenlediğini ve bunun "nükleer terör" olduğunu ifade etti.

Rus uçaklarının Ukrayna'daki savaşta yoğun şekilde kullanıldığını belirten Şoygu, Rus ordusunun modern havacılık ekipmanları ile donatılmaya devam ettiğini söyledi.