Rusya, Çin’in savaşın çözümüne ilişkin bazı önerilerine karşı çıktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çin’in Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin planındaki bazı maddelerin Ukrayna tarafının konumundan dolayı uygulanabilir olmadığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:02
Rusya, Çin’in savaşın çözümüne ilişkin bazı önerilerine karşı çıktı
Abone Ol google-news

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin’in bu meselenin çözümüne ilişkin planıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu planın duraklatılmadığını ancak bazı maddelerinin uygulanabilir olmadığını belirtti.

Peskov, "Burada Ukrayna tarafının yönetenleri ve komutanların sözünün dışına çıkmasının imkansız olmasıyla bağlantılı olarak uygulanabilir olmayan bazı maddeler var. Bu komutanlar Kiev'de bulunmuyor ve savaşın sürdürülmesi konusunda ısrar ediyor" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya "barış güçlerini" gönderme fikrini de değerlendiren Peskov, bunun "tehlikeli" olduğunu vurgulayarak, "Dünyada bu tür güçler, kurallara göre her iki tarafın rızasıyla kullanılır. Bu durumda bu, çok tehlikeli bir konu" ifadelerini kullandı.


Rusya Çin Ukrayna

İlgili Haberler

Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti

Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti
The Wall Street Journal muhabiri Rusya'da tutuklandı

The Wall Street Journal muhabiri Rusya'da tutuklandı
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, geniş kapsamlı tatbikata başladı

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, geniş kapsamlı tatbikata başladı

En Çok Okunan Haberler