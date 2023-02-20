Rusya ve Türkiye'nin, yakında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını görüşebileceği öne sürüldü

Bir Rus kaynak, Türkiye ve Rusya'nın yakın gelecekte en üst düzeyde bir tahıl anlaşmasının uzatılmasını görüşebileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:13
Rusya ve Türkiye'nin, yakında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını görüşebileceği öne sürüldü
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Tahıl Sevkıyatı Anlaşması hakkında bilgi sahibi bir Rus kaynak, anlaşmanın uzatılabilmesi konusunda RIA'ya değerlendirmede bulundu.

Rus kaynak, Türkiye ve Rusya'nın "yakın gelecekte en üst düzeyde bir tahıl anlaşmasının uzatılmasını görüşebileceğini, ancak görüşmeler için henüz belirli bir tarih olmadığını" söyledi.

Kaynak, "Liderler arasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kuruldu. Tahıl anlaşması konusu, bu konudaki öneriler her zaman liderlerin gündeminde. Dolayısıyla, süreçte yeni bir unsur olduğu göz önünde bulundurulduğunda, liderlerin yakın gelecekte yapılacak görüşmelerde bu konuya değinmeleri ihtimal dışı değil" dedi.

Bu görüşmelerin ne zaman yapılabileceğine dair soruya yanıt veren kaynak, "tarih konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadığını" dile getirerek, "Müzakereler, zor olacak, bu açık. Ancak çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak ayrıca, BM ve Türkiye'nin, Rus tarım ürünleri ve amonyağının uluslararası pazarlara ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için çalıştığını da sözlerine ekledi.


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