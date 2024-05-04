Rusya, Zelenski'yi 'Arananlar Listesi'ne koydu
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi arananlar listesine aldı.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi arananlar listesine aldı.
Bakanlığın veri tabanındaki arananlar listesine doğum yeri ve tarihi ile adı konan Zelenski, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.
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