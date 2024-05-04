Rusya, Zelenski'yi 'Arananlar Listesi'ne koydu

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi arananlar listesine aldı.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 16:13
Rusya, Zelenski'yi 'Arananlar Listesi'ne koydu
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Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi arananlar listesine aldı.

Bakanlığın veri tabanındaki arananlar listesine doğum yeri ve tarihi ile adı konan Zelenski, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.


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