Rusya'da 2024 devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanı seçiminin 17 Mart 2024'te yapılmasına karar verdi.

AA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:13
Rusya'da 2024 devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu
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Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplandı.

Toplantı sonucunda konsey üyesi senatörler, oy birliği ile seçimin 17 Mart 2024'te yapılmasına ilişkin karar aldı.

Rusya Federasyonu Anayasası’na göre, ülkede devlet başkanı seçiminin belirlenmesi Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin yetkisinde bulunuyor.

Rusya’da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018’de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.


Rusya

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