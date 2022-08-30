Rusya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı
Rusya'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı.
Rusya'nın başkenti Moskova’da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verildi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Mehmet Samsar ve Hava Ataşesi Albay Serhat Baydemir'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Samsar, burada yaptığı konuşmada, zaferin Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığı ile kazanıldığını belirterek, "Kanımızla kurtardığımız vatanımızın bizim en kutsal değerimiz ve varlığımız olduğunu, topraklarımızda kimsenin esir olmayacağını ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşayacağını bu zaferimiz en güzel şekilde göstermektedir"dedi.
Büyükelçi Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajı da okudu.
Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.
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