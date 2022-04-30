Rusya'da şampiyon Zenit!
Rusya Premier Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Zenit, sahasında Lokomotiv Moskova'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Rusya Premier Lig 27. hafta mücadelesinde Zenit, sahasında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi.
Saint-Petersburg'da oynanan mücadeleyi Zenit 3-1 kazandı ve bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Sergeev, 42. dakikada Malcom ve 77. dakikada Mostovoy kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın tek golü 4. dakikada Kerk kaydetti.
Zenit'te teknik direktör Sergei Semak, Rus ekibiyle ile üst üste 4. şampiyonluğuna ulaştı.
Alınan bu sonucun ardından Zenit puanını 61'e çıkardı. Lokomotiv Moskova ise 41 puanda kaldı.
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