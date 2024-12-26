Rusya’da büyü ve fal sektörüne harcanan para dudak uçuklatıyor!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:20

Güncelleme: 26.12.2024 - 16:20

Rusya’da halk, falcılara ve büyücülere akın ediyor! 2025 yılının sonuna gelinirken, büyü ve fal sektörüne harcanan para rekor seviyeye ulaştı. Rus basınına göre, halk bu yıl büyücülere ve falcılara tam 24 milyar dolar harcadı. Bu miktar, ülkedeki gıda harcamalarına neredeyse eşit.

FALCILARA HARCAMA REKOR KIRDI!

MK Gazetesi’nin yıl sonu verilerine dayandırdığı habere göre, Rusya'da büyücülere ve falcılara yapılan harcamalar son iki yılda hızla artış gösterdi. Geçen yıl yüzde 20 artan harcamaların bu yıl 2,4 trilyon rubleye (yaklaşık 24 milyar dolar) ulaştığı tahmin ediliyor.

ASTROLOJİ VE TAROT RÜZGARI

İnternet trafiği de bu ilgiyi doğruluyor. Astroloji ve tarot fallarını içeren sitelerin ziyaret oranları yüzde 38 artış gösterdi. Büyü ve fal sektörü, yalnızca fiziksel danışmanlıklarla değil, çevrim içi platformlar üzerinden de geniş kitlelere ulaşıyor.

PSİKOLOGLARIN YERİNE FALCILAR

Haberde dikkat çeken bir diğer veri ise, falcılara yapılan harcamanın psikologlara yapılan harcamanın tam 20 katı olması. Analistler, ekonomik kriz ve belirsizlik dönemlerinde halkın ruhsal destek için daha mistik ve geleneksel yöntemlere yöneldiğini belirtiyor.

EZOTERİZM İLGİ GÖRÜYOR

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin daha önce yaptığı bir anket, halkın yaklaşık yüzde 60'ının ezoterizmle ilgilendiğini ortaya koymuştu. Astroloji, tarot, büyü ve diğer mistik öğretiler, özellikle genç nesil arasında hızla popülerleşiyor.

NEDEN BU KADAR İLGİ VAR?

Uzmanlar, falcılara olan bu yoğun ilginin nedenlerini şu şekilde sıralıyor:

Ekonomik belirsizlik: İnsanlar, gelecek kaygısını azaltmak için falcılara başvuruyor.

Ruhsal ihtiyaçlar: Modern terapilere alternatif olarak görülen fal ve büyü hizmetleri, manevi tatmin sağlıyor.

Kolay erişim: İnternet üzerinden danışmanlık almak artık çok daha basit.

FALCILARA HARCANAN PARA NERELERE GİDİYOR?

Bu devasa bütçenin büyük bir kısmı bireysel danışmanlık seanslarına, online tarot ve astroloji sitelerine, özel büyü kitaplarına ve fal malzemelerine ayrılıyor.

Rusya’da büyü ve fal sektörüne olan bu ilgi, sosyal ve ekonomik zorluklarla başa çıkmak için halkın alternatif çözümler aradığını ortaya koyuyor. Ancak bu devasa harcamaların toplumsal etkileri tartışılmaya devam ediyor.