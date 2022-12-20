Rusya'da casusluk operasyonu: Ukrayna'ya bilgi verdiği için 12 yıl ceza aldı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus Karadeniz Filosu verilerini Ukrayna'ya aktardığı iddia edilen bir Rus vatandaşın 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Rus vatandaşın "vatana ihanetten" suçlu bulunarak Ukrayna'ya "casusluk" yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.
Russia Today'ın aktardığına göre Sivastopol'de yaşayan Yevgeny Petrushin'in, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
FSB tarafından yapılan açıklamaya göre Petrushin'in, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün talimatıyla Rus Karadeniz Filosu'nun 2020-2021 yıllarındaki faaliyetleri hakkında bilgi topladığı ve karşı tarafa ilettiği belirtildi.
FSB, "Mahkeme kararıyla 12 yıl hapis, 100 bin ruble para cezası ve bir yıl boyunca özgürlüğünün kısıtlanması cezasına çarptırıldı" açıklamasında bulundu.
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